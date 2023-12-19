الراعي يلتقي وفد "طاولة حوار المجتمع المدني"

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفد طاولة حوار المجتمع المدني برئاسة حياة ارسلان.

بعد اللقاء، أكدت ارسلان ان "الوفد عرض امام البطريرك اهداف اطلاق تجمع دولة لبنان الكبير فرحّب بالفكرة ودعا الى اطلاقه من الصرح البطريركي".

Advertisement



كما اشارت الى ان "هذا التجمع مؤلف من اللبنانيين الذين يؤمنون بلبنان الكبير وهدفه الغاء لغة التقسيم والفدرالية والحد من سيطرة الدويلة على الدولة خصوصا اننا نمر في مرحلة خطرة للغاية".



ومن زوار الصرح البطريركي المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري.