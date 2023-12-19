Advertisement

لبنان

الراعي يلتقي وفد "طاولة حوار المجتمع المدني"

Lebanon 24
19-12-2023 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1142963-638385853381611037.png
Doc-P-1142963-638385853381611037.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى البطريرك الماروني  الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفد طاولة حوار المجتمع المدني برئاسة حياة ارسلان.
 
 
 
بعد اللقاء، أكدت ارسلان ان "الوفد عرض امام البطريرك اهداف اطلاق تجمع دولة لبنان الكبير فرحّب بالفكرة ودعا الى اطلاقه من الصرح البطريركي".
Advertisement
 

كما اشارت الى ان "هذا التجمع مؤلف من اللبنانيين الذين يؤمنون بلبنان الكبير وهدفه الغاء لغة التقسيم والفدرالية والحد من سيطرة الدويلة على الدولة خصوصا اننا نمر في مرحلة خطرة للغاية".

ومن زوار الصرح البطريركي المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2023-12-19
05:00 | 2023-12-19
04:30 | 2023-12-19
06:52 | 2023-12-19
06:41 | 2023-12-19
06:33 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24