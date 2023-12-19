"بالأسلحة المناسبة"... هذا ما قصفه "حزب الله" اليوم

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي:



"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏11:05 من ظهر‎ ‌‏يوم ‏الثلاثاء 19-12-2023، موقع ‏المطلة بالاسلحة المناسبة، وتم تحقيق اصابات مؤكدة".‏

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