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لبنان

ميقاتي استقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة

Lebanon 24
19-12-2023 | 06:33
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الاقليمي للبلاد العربية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي عبدالله الدردري، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين بعد ظهر اليوم في السرايا . وتم خلال اللقاء البحث في المشاريع  التي يقيمها البرنامج  في لبنان.
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وقال الدردري بعد اللقاء:" تشرفت بلقاء دولة الرئيس وكانت محادثات كالعادة، أبدينا فيها الدعم الكامل لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي للبنان، كما كنا في كل المراحل السابقة، ونحن هنا منذ العام 1986وقفنا الى جانب لبنان، وهذا واجبنا ان نقف الى جانبه في التحديات الاقتصادية والتنموية والامنية التي يواجهها.

 أضاف: يعمل البرنامج الانمائي الآن على عدة مجالات لتعزيز صمود المجتمع اللبناني من الناحية الاقتصادية لتوفير فرص عمل للشباب اللبناني وتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية وخصوصا المجتمعات المحلية.أيضا تباحثنا في تعزيز بناء المؤسسات اللبنانية الحكومية وقدرتها على إدارة تعاون مع الأزمات وأيضا على إدارة تعاون مع الإصلاح الاقتصادي وقضايا التنمية الاقتصادية. ان العلاقة تتطور دائما  ولقد انفقنا هذا العام في لبنان حوالى 130 مليون دولار ، في مشاريع التنمية، ونتوقع ان نتوسع في هذا الإنفاق في الأشهر والسنوات المقبلة. 

أضاف:"سنطلق اليوم في بيروت تقريرا حول الأثر الاقتصادي لما يجري في غزة على الاقتصاد اللبناني، وهذه بداية لنسعى لتأمين الموارد اللازمة لدعم الاقتصاد اللبناني لمواجهة هذه النتائج.
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