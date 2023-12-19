19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القصف الإسرائيلي على الجنوب مستمر... هذه آخر المستجدات
Lebanon 24
19-12-2023
|
09:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستمر العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني.
وفي أبرز المستجدات الأمنية على هذا الخط، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي اطراف بلدة حولا- وادي السلوقي، وادي العصافير والحمامص، اطراف الخيام، منطقة الهورا في كفركلا ما تسبب بأضرار في شبكة الكهرباء، والاطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون حيث سجّل سقوط قذيفتين.
Advertisement
كما سقط عدد من قذائف المدفعية الإسرائيلية على الاطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بينما استهدف صاروخ لطائرة مسيّرة منطقة عين علما عند الاطراف بين الناقورة وعلما الشعب.
واستهدف العدو الاسرائيلي احد المنازل المستهدفة سابقاً مرات عدة في منطقة الجبل في بلدة ميس الجبل بالقصف المدفعي، وأصبح عدد القذائف المدفعية التي أصابت المنزل منذ بداية الحرب أكثر من 12 قذيفة.
ونفّذ العدو الإسرائيلي 6 غارات جوية حربية على منطقة اللبونة- الناقورة، وعلم "لبنان 24" بأن لا شهداء سقطوا إثرهما.
وفي المنطقة الواقعة تحت مهنية بنت جبيل خلف مشتل خريزات، سقطت بقايا صاروخين اعتراضيين على منزل تقطنه عائلة سورية، ادى الى اصابة شاب اصابة طفيفة.
من جهتها، أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:05 من ظهر يوم الثلاثاء 19-12-2023، موقع المطلة بالاسلحة المناسبة، وتم تحقيق اصابات مؤكدة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ودعوا الطقس الدافئ.. عاصفة طوفانية ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
ودعوا الطقس الدافئ.. عاصفة طوفانية ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس الميلاد
00:19 | 2023-12-19
19/12/2023 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
14:10 | 2023-12-18
18/12/2023 02:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيفعل نصرالله؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
Lebanon 24
ماذا سيفعل نصرالله؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
12:00 | 2023-12-18
18/12/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ من وزير التربية.. ماذا طلب اليوم؟
Lebanon 24
قرارٌ من وزير التربية.. ماذا طلب اليوم؟
11:53 | 2023-12-18
18/12/2023 11:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال مُحلل إسرائيلي عن "هزيمة حزب الله"؟ تقريرٌ يجيب!
Lebanon 24
ماذا قال مُحلل إسرائيلي عن "هزيمة حزب الله"؟ تقريرٌ يجيب!
16:07 | 2023-12-18
18/12/2023 04:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2023-12-19
المغتربون الآتون إلى لبنان لتمضية فترة الأعياد "مقاومون"
09:59 | 2023-12-19
"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له
09:13 | 2023-12-19
حادث صدم في القلمون.. إليكم ما حصل
09:05 | 2023-12-19
قائد الجيش بحث مع رئيسة لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي في الأوضاع
08:32 | 2023-12-19
في مسألة النزوح السوري... هذا ما قرره مجلس الوزراء
08:25 | 2023-12-19
بيرم: الوطن يحتاج الى تضافر كل الجهود
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
19/12/2023 17:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
19/12/2023 17:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
19/12/2023 17:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24