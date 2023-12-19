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لبنان

القصف الإسرائيلي على الجنوب مستمر... هذه آخر المستجدات

Lebanon 24
19-12-2023 | 09:29
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يستمر العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني.

وفي أبرز المستجدات الأمنية على هذا الخط، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي اطراف بلدة حولا- وادي السلوقي، وادي العصافير والحمامص، اطراف الخيام، منطقة الهورا في كفركلا ما تسبب بأضرار في شبكة الكهرباء، والاطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون حيث سجّل سقوط قذيفتين.
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كما سقط عدد من قذائف المدفعية الإسرائيلية على الاطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بينما استهدف صاروخ لطائرة مسيّرة منطقة عين علما عند الاطراف بين الناقورة وعلما الشعب.

واستهدف العدو الاسرائيلي احد المنازل المستهدفة سابقاً مرات عدة في منطقة الجبل في بلدة ميس الجبل بالقصف المدفعي، وأصبح عدد القذائف المدفعية التي أصابت المنزل منذ بداية الحرب أكثر من 12 قذيفة.

ونفّذ العدو الإسرائيلي 6 غارات جوية حربية على منطقة اللبونة- الناقورة، وعلم "لبنان 24" بأن لا شهداء سقطوا إثرهما.

وفي المنطقة الواقعة تحت مهنية بنت جبيل خلف مشتل خريزات، سقطت بقايا صاروخين اعتراضيين على منزل تقطنه عائلة سورية، ادى الى اصابة شاب اصابة طفيفة.
 
من جهتها، أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏11:05 من ظهر‎ ‌‏يوم ‏الثلاثاء 19-12-2023، موقع  ‏المطلة بالاسلحة المناسبة، وتم تحقيق اصابات مؤكدة".‏ 
 
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