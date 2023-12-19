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لبنان

خلاف قديم تسببّ بمأساة في الهرمل.. قتيل وإطلاق نار

Lebanon 24
19-12-2023 | 06:52
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أقدم مسلحون من آل علوه على إطلاق النار على المدعو "م . د" في المعالي، إثر خلاف عائلي قديم، مما ادى الى اصابته بجروح بالغة نقل على اثرها الى مستشفى البتول في الهرمل، الا انه ما لبث ان فارق الحياة.
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