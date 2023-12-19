بري أبرق للرئيس المصري مهنئاً بإنتخابه لولاية رئاسية جديدة

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئاً بإنتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي بمناسبة تجديد الشعب المصري الشقيق ثقته الكبيرة لسيادتكم لولاية رئاسية جديدة أن أتقدم بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني بأحر التهاني وأصدق الأمنيات لكم بالنجاح والتوفيق والسداد في قيادة مصر نحو المزيد من التقدم والمنعة والإقتدار ، سائلاً المولى العزيز القدير لكم وللشعب المصري ولشعوب أمتنا العربية والإسلامية دوام الأمن الإستقرار".

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كما ابرق الرئيس بري مهنئاً نظيره الإكوادوري من اصل لبناني السيد هنري قرنفل بمناسبة انتخابه رئيس لمجلس النواب في جمهورية الإكوادور. وجاء في نص البرقية: "بمشاعر الفخر والاعتزاز تلقينا خبر إنتخابكم رئيساً للسلطة التشريعية في جمهورية الاكوادر ، إنني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني نتقدم من سيادتكم بأحر التهاني وأصدق الامنيات لكم بالنجاح في مهامكم الجديدة متطلعين الى العمل سوياً لتطوير علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق بين بلدينا لا سيما في المجال التشريعي".

على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري رسالة من البرلمان الدنماركي بواسطة سفارة الدنمارك في لبنان تشير فيها الى "مصادقة نواب البرلمان الدنماركي على حظر اي إساءة للكتب السماوية ومن بينها القرآن الكريم".