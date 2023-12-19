Advertisement

لبنان

بري أبرق للرئيس المصري مهنئاً بإنتخابه لولاية رئاسية جديدة

Lebanon 24
19-12-2023 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1142991-638385926466711343.jpg
Doc-P-1142991-638385926466711343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئاً بإنتخابه لولاية رئاسية جديدة.
 
 
وجاء في نص البرقية: "يطيب لي بمناسبة تجديد الشعب المصري الشقيق ثقته الكبيرة لسيادتكم لولاية رئاسية جديدة أن أتقدم بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني بأحر التهاني وأصدق الأمنيات لكم بالنجاح والتوفيق والسداد في قيادة مصر نحو المزيد من التقدم والمنعة والإقتدار ، سائلاً المولى العزيز القدير لكم وللشعب المصري ولشعوب أمتنا العربية والإسلامية دوام الأمن الإستقرار".
Advertisement

كما ابرق الرئيس بري مهنئاً نظيره الإكوادوري من اصل لبناني السيد هنري قرنفل بمناسبة انتخابه رئيس لمجلس النواب في جمهورية الإكوادور. وجاء في نص البرقية: "بمشاعر الفخر والاعتزاز تلقينا خبر إنتخابكم رئيساً للسلطة التشريعية في جمهورية الاكوادر ، إنني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني نتقدم من سيادتكم بأحر التهاني وأصدق الامنيات لكم بالنجاح في مهامكم الجديدة متطلعين الى العمل سوياً لتطوير علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق بين بلدينا لا سيما في المجال التشريعي".
 
 
على صعيد آخر، تلقى الرئيس  بري رسالة من البرلمان الدنماركي بواسطة سفارة الدنمارك في لبنان تشير فيها الى "مصادقة نواب البرلمان الدنماركي على حظر اي إساءة  للكتب السماوية ومن بينها القرآن الكريم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-12-19
09:59 | 2023-12-19
09:29 | 2023-12-19
09:13 | 2023-12-19
09:05 | 2023-12-19
08:32 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24