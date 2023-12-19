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لبنان

صدأ وفئران وصراصير... مخالفات فاضحة في محل لبيع الحلويات بصيدا

Lebanon 24
19-12-2023 | 07:26
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أقفل فريق من مصلحة الاقتصاد في الجنوب وبمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة في صيدا محلاً لبيع الحلويات عند البوابة الفوقا في صيدا بالشمع الأحمر بإشارة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.
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يأتي ذلك بسبب مخالفته شروط الصحة العامة إذ تبين وجود فئران وصراصير ووجود الصدأ على ادوات التحضير وعدم توفر ادنى شروط النظافة.

وتم تلف البضاعة الموجودة داخل المحل وتنظيم محضر ضبط بالمخالفة.
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