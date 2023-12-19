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لبنان

"الماليّة" تحوّل الى "مصرف لبنان" أموالاً مخصصة لبلديات واتحادات

Lebanon 24
19-12-2023 | 07:44
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أعلنت وزارة المالية انها "حوّلت الى مصرف لبنان، الاموال المخصصة كعائدات انمائية لـ668 بلدية و59 اتحاداً من الصندوق البلدي المستقل".
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وزارة المالية

لبنان

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