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لبنان
"الماليّة" تحوّل الى "مصرف لبنان" أموالاً مخصصة لبلديات واتحادات
Lebanon 24
19-12-2023
|
07:44
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أعلنت وزارة المالية انها "حوّلت الى مصرف لبنان، الاموال المخصصة كعائدات انمائية لـ668 بلدية و59 اتحاداً من الصندوق البلدي المستقل".
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