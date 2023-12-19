توقيع الوزراء على قانون التمديد... هذا ما أوضحه المكاري

كتب وزير الاعلام زياد المكاري عبر حسابه على "اكس": "تصحيحا لما نقل عني بشأن توقيع 19 وزيرا على قانون التمديد الذي اقره مجلس النواب في جلسته التي عقدت يومي ١٤ و ١٥ كانون الاول، يهمني ان اوضح بان المقصود هو موافقة جميع الوزراء الحاضرين على اصدار القوانين وليس توقيعهم عليها وذلك وفقا للآلية القانونية المعتمدة سابقاً والتي أضفى المجلس الدستوري عليها المشروعية الدستورية".

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