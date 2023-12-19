Advertisement

لبنان

توقيع الوزراء على قانون التمديد... هذا ما أوضحه المكاري

Lebanon 24
19-12-2023 | 08:05
A-
A+
Doc-P-1143003-638385952319314390.jpg
Doc-P-1143003-638385952319314390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الاعلام زياد المكاري عبر حسابه على "اكس": "تصحيحا لما نقل عني بشأن توقيع 19 وزيرا على قانون التمديد الذي اقره مجلس النواب في جلسته التي عقدت يومي ١٤ و ١٥ كانون الاول، يهمني ان اوضح بان المقصود هو موافقة جميع الوزراء الحاضرين على اصدار القوانين وليس توقيعهم عليها وذلك وفقا للآلية القانونية المعتمدة سابقاً والتي أضفى المجلس الدستوري عليها المشروعية الدستورية".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-12-19
09:59 | 2023-12-19
09:29 | 2023-12-19
09:13 | 2023-12-19
09:05 | 2023-12-19
08:32 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24