دريان عرض مع مفتي بعلبك الهرمل شؤون صندوق الزكاة والأوقاف

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إلتقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من المنتدى الإسلامي الوطني برئاسة جميل قاطرجي.بعد اللقاء، قال قاطرجي: "تشرفنا بلقاء المفتي دريان، وعبّر الوفد لسماحته عن كامل دعمه وتأييده لمقام مفتي الجمهورية بشخص المفتي دريان، وتمنينا لدار الفتوى العزة والمكانة وهي المرجعية الوطنية الكبرى، واعربنا عن تضامننا الكامل مع غزة وأهلها الصامدين، وإدانتنا للأعمال الهمجية الشرسة العنصرية التي يقوم بها العدو ضد شعب فلسطين، ونسأل الله عز وجل النصر والعزة لغزة وأهلها".واستقبل المفتي دريان مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي على رأس وفد من المجلس الإداري للأوقاف وصندوق الزكاة في المنطقة، في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في المنطقة احمد وهبه، وقدم الوفد للمفتي العباءة البعلبكية عربون وفاء وتقدير لمواقفه الإسلامية والوطنية، وكانت مناسبة تم فيها استعراض الشؤون الإسلامية المتعلقة بصندوق الزكاة والأوقاف.كما استقبل وفد "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الذي وضع المفتي بآخر تطورات المعارك الميدانية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية "في مواجهة العدوان والمجازر الإسرائيلية المدعومة أميركيا ومن عدد من دول أوروبا.واكد الوفد "صلابة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني الذي أحبط أهداف العدوان الإسرائيلي حيث لم يستطع ان يصفي المقاومة ولم يتمكن من كسر إرادة الشعب وصموده ولم ينجح في تهجير أبناء غزة والضفة الى خارجها نحو الأردن ومصر ولا هو استطاع ان يطلق سراح أسراه بالقوة العسكرية" .ودعا الى "توسيع التحركات الشعبية على امتداد المنطقة للضغط على اميركا واسرائيل لوقف اطلاق النار وفك الخصار عن قطاع غزة واطلاق جميع الاسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ووقف القتل والاستيطان والاجتياحات لمدن ومخيمات الضفة والتصدي لاقتحامات الأماكن المقدسة خاصة المسجد الأقصى".ودعا لوقف كل اشكال التطبيع وطرد سفراء اسرائيل وإقفال السفارات الإسرائيلية في عدد من البلدان والى جانب عزل إسرائيل وسحب الاعتراف منها وفي كافة المؤسسات الدولية ومحاكمتها على جرائم الحرب التي ترتكبها يوميا بحق شعبنا.بدوره، اكد المفتي دريان للوفد وللشعب الفلسطيني الوقوف الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى نيل حقوقه وأشاد بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته التي أفشلت كل أهداف العدوان المدعوم أميركيا.ودعا الى أوسع دعم وتحرك لوقف طلاق النار ومحاكمة إسرائيل على جرائمها واكد استمرار الدعم حتى التحرير والعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.هذا والتقى المفتي دريان وفدا من اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني برئاسة احمد عبدالله الشاويش، وقد اثنى الوفد على مواقف سماحته الوطنية ووقوفه الدائم مع القضية الفلسطينية والتي هي قضية كل العرب والمسلمين، وأشار الى أن مواقف سماحته الداعمة لفلسطين في كل المحافل الدولية تمثل كل وطني شريف.