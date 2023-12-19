في مسألة النزوح السوري... هذا ما قرره مجلس الوزراء

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جرياً على عادته في مطلع كل جلسة عرض مجلس الوزراء في جلسة اليوم التقرير الدوري الثاني الوارد من الادارات والوزارات المعنية حول موضوع النزوح السوري، لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين.وبعد اطلاعه على ما ورد في التقرير الدوري، طلب مجلس الوزراء من هذه الوزارات والادارات متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة إلى تنفيذ مدرجات قراره رقم ١ تاريخ ١١ /٩/ ٢٠٢٣ المتعلق بموضوع النزوح.يذكر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد شارك الاسبوع الماضي في المنتدى الدولي حول اللاجئين في جنيف، وكانت له كلمة أكد فيها ضرورة قيام المجتمع الدولي بمساعدة لبنان لإيجاد حل لهذه المشكلة، خصوصاً أن لبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يواجهه من مضاعفات اقتصادية واجتماعية نتيجة الاعداد المليونية من النازحين السوريين.وفي ما يلي نص التقرير: