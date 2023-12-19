قائد الجيش بحث مع رئيسة لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي في الأوضاع

إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيسة لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي Hélène Conway – Mouret، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد ووضع المؤسسة العسكرية.

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