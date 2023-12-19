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لبنان
قائد الجيش بحث مع رئيسة لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي في الأوضاع
Lebanon 24
19-12-2023
|
09:05
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إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيسة لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي Hélène Conway – Mouret، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد ووضع المؤسسة العسكرية.
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