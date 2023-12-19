حادث صدم في القلمون.. إليكم ما حصل

تعرضت السيدة "س.ك" سورية الجنسية لحادث صدم من قبل سيارة لدى محاولتها عبور اوتوستراد القلمون، واصيبت نتيجتها اصابة بلغية.



وبحسب مندوبة "لبنان 24"، عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافها ونقلها الى احدى المستشفيات للعلاج ووصفت حالتها بغير المستقرة.

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