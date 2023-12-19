"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حسين الحاج علي "يوسف منتصر" من بلدة الحلوسية وسكان بلدة العباسية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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