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لبنان

الجيش الإسرائيليّ: سلاح الجوّ استهدف خلية تابعة لـ"الحزب"

Lebanon 24
19-12-2023 | 11:16
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "سلاح الجوّ استهدف خلية تابعة لـ"حزب الله" قرب بلدة شتولا، في الجليل الغربيّ".
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