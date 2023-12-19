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لبنان
الجيش الإسرائيليّ: سلاح الجوّ استهدف خلية تابعة لـ"الحزب"
Lebanon 24
19-12-2023
|
11:16
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "سلاح الجوّ استهدف خلية تابعة لـ"حزب الله" قرب بلدة شتولا، في الجليل الغربيّ".
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