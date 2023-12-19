القصف عنيف... القذائف الإسرائيليّة تسقط بين المنازل في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ قصف بشكل عنيف المنطقة الواقعة بين مرجعيون ودبين.

كذلك، شهدت أطراف كفركلا وبرج الملوك وسهل الخيام، قصفاً عنيفاً أيضاً.

كما قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة وسط بلدة رب ثلاثين، وسقطت القذائف بين المنازل، من دون تسجيل إصابات في صفوف المواطنين.