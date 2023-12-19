أمانة السجل العقاري في البقاع تعلن عن موعد فتح أبوابها

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أن "أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي ستفتح أبوابها أمام المراجعات استثنائيا بعد غد الخميس في ٢١ الجاري، بدلا من الجمعة في ٢٢، في سرايا زحلة".

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