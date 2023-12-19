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لبنان

أمانة السجل العقاري في البقاع تعلن عن موعد فتح أبوابها

Lebanon 24
19-12-2023 | 11:43
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 أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أن "أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي ستفتح أبوابها أمام المراجعات استثنائيا بعد غد الخميس في ٢١ الجاري، بدلا من الجمعة في ٢٢، في سرايا زحلة".
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البقاع

امانة السجل العقاري

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