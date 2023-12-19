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لبنان

حدث أمنيّ داخل مستوطنة إسرائيليّة... ما الذي يجري قرب الحدود مع لبنان؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 11:57
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قالت وسائل إعلام إسرائيليّة، إنّه عقب دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة، تمّ رصد إطلاق 18 صاروخاً من جنوب لبنان، سقط بعضها داخل المستوطنة.
 
 
وفي هذا السياق، أعلنت "كتائب القسام" مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية، مكونة من 12 صاروخاً باتّجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، رداً على المجازر بحقّ المدنيين في قطاع غزة.
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