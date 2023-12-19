شهيد جديد في جنوب لبنان... العدوّ قصف الطريق أثناء مروره

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد المواطن حسين علي بركات، أثناء مروره على متن دراجته الناريّة، على طريق الطيبة - رب ثلاثين، الذي تعرّض لقصف إسرائيليّ.

ونُقلت جثته إلى مستشفى راغب حرب في تول - النبطية.