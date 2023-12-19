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لبنان

شهيد جديد في جنوب لبنان... العدوّ قصف الطريق أثناء مروره

Lebanon 24
19-12-2023 | 12:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد المواطن حسين علي بركات، أثناء مروره على متن دراجته الناريّة، على طريق الطيبة - رب ثلاثين، الذي تعرّض لقصف إسرائيليّ.
 
 
ونُقلت جثته إلى مستشفى راغب حرب في تول - النبطية.
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