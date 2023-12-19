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لبنان

ميقاتي هنأ البروفسورة نيفين محمد علي خشاب بنيلها جائزة "نوابغ العرب"

Lebanon 24
19-12-2023 | 12:53
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا بالبروفسورة اللبنانية نيفين محمد علي خشاب مهنئنا اياها بنيلها جائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية، وذلك تقديراً لإسهاماتها البارزة في مجالات علوم الكيمياء، والهندسة الحيوية، والعلوم البيولوجية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية.
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وقال الرئيس ميقاتي: ان هذا الفوز يمثل اضافة قيّمة في سجل النبوغ والابداع اللبناني في كل العالم. ولا شك بأن ما تقدمه السيدة خشاب من ابحاث يقدّم بشكل أساسي اضافات علمية للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية والبيئية.
 
 
 
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