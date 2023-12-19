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لبنان

جنبلاط إستقبل عضو مجلس الشّيوخ الفرنسيّ

Lebanon 24
19-12-2023 | 12:45
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 استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ هيلين كونواي موريه، ترافقها المسؤولة في الحزب الإشتراكي الفرنسي ريتا معلوف.
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وخلال اللقاء، تم البحث في مختلف المستجدات والتطورات الراهنة.
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