مسؤول عسكريّ إسرائيليّ: سنُواصل إستهداف "الحزب"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ، إنّ "حزب الله" يُعرّض لبنان للخطر".

وأضاف: "قتلنا اليوم عددا من الأشخاص في جنوب لبنان، كانوا يعدون لإطلاق النار".

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وقال: "نستهدف منصات صواريخ لـ"حزب الله"، وسنُواصل إستهداف خلاياه".