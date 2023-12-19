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لبنان

مسؤول عسكريّ إسرائيليّ: سنُواصل إستهداف "الحزب"

Lebanon 24
19-12-2023 | 13:26
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ، إنّ "حزب الله" يُعرّض لبنان للخطر".
 
 
وأضاف: "قتلنا اليوم عددا من الأشخاص في جنوب لبنان، كانوا يعدون لإطلاق النار".
 
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وقال: "نستهدف منصات صواريخ لـ"حزب الله"، وسنُواصل إستهداف خلاياه".
 
 
 
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