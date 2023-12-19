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لبنان

بيان للسفارة الأميركيّة في لبنان... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
19-12-2023 | 13:39
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أعلنت السفارة الاميركية لدى لبنان إنّ "موظفي السفارة وعائلاتهم عادوا الى عملهم والحضور بشكل طبيعي، مع الابقاء على الارشادات الاستشارية عند المستوى الرابع".
 
وأضافت في بيان: "نحثّ المواطنين الأميركيين بعدم السفر الى لبنان".
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