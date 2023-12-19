بيان للسفارة الأميركيّة في لبنان... هذا ما جاء فيه

أعلنت السفارة الاميركية لدى لبنان إنّ "موظفي السفارة وعائلاتهم عادوا الى عملهم والحضور بشكل طبيعي، مع الابقاء على الارشادات الاستشارية عند المستوى الرابع".

وأضافت في بيان: "نحثّ المواطنين الأميركيين بعدم السفر الى لبنان".