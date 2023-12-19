مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء 19/12/2023

Advertisement

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انيقترب لبنان من الإنغماس في عطلة عيدي الميلاد وراس السنة ما يفرض جمودا على مستوى الملفات الداخلية حتى السنة الجديدة.في آخر جلسة له هذا العام التأم مجلس الوزراء لدرس جدول أعمال عادي لكن طيف الشغور في المجلس العسكري كان حاضرا إذ أطلع الرئيس نجيب ميقاتي الوزراء على كتاب بهذا الشأن وجهه إلى وزيرالدفاع طالبا منه رفع اقتراحات في ما يتعلق برئاسة الأركان وملء الشغور في المجلس العسكري لكن الوزير لم يفعل.خلال الجلسة أعطى رئيس الحكومة والوزراء الثمانية عشر الحاضرون موافقتهم على قانون التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والذي أقره مجلس النواب الجمعة الماضي وبالتالي يصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية.وفي هذا الشأن نقل عن الرئيس نبيه بري قوله أمام زواره إن من خلاصة جلسة التشريع والتمديد ثبت أنه من دون سلوك قطار التوافق لا يتم التوصل إلى شيء مشددا على أنه في الإمكان إسقاط المشهد النيابي الأخير على انتخابات رئاسة الجمهورية شرط توافر إرادة توافق حقيقية بين الكتل النيابية.الجمود المرتقب في الملفات الداخلية خلال ما تبقى من ايام هذا العام لا يبدو أنه سينسحب على الجبهات العسكرية من غزة إلى الجنوب اللبناني في ضوء تصعيد إسرائيل اعتداءاتها وتهديداتها.في الجنوب تجددت وقائع الإعتداءات الإسرائيلية وسط استباحة الأجواء اللبنانية من قبل الطيران المعادي الذي بلغ سماء بيروت وبعلبك.وردا على هذه الإعتداءات سجلت المقاومة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استهدافات نوعية للعدو من حيث الكثافة والعمق في المستوطنات المقابلة.أما في قطاع غزة فإن العدوان الإسرائيلي على دمويته المعهودة: مزيد من المجازر ومزيد من الشهداء والجرحى فيما بات أكثر من سبعين بالمئة من سكان القطاع يعانون من الجوع بحسب المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان.وعلى مستوى المواجهة البرية مع جيش الإحتلال سجلت المقاومة الفلسطينية ملاحم جديدة منعت فيها جنود العدو من التقدم في بعض المحاور وواصلت إلحاق الخسائر البشرية بهم إذ اعترف جيش الإحتلال بمقتل ضابطين اليوم وإصابة جنديين الليلة الماضية وبذلك يرتفع عدد قتلاه منذ بدء التوغلات البرية إلى مئة وثلاثين ضابطا وجنديا.ورغم مرور أربعة وسبعين يوما على بدء العدوان الإسرائيلي ما زالت المقاومة تمطر وسط الكيان بصواريخها وآخر صلية منها طالت ظهر اليوم تل أبيب.وارتباطا بالعدوان الإسرائيلي نجحت حركة أنصار الله اليمنية في فرض حصار على التجارة مع الكيان العبري عبر باب المندب والبحر الأحمر.وفيما امتنعت شركات شحن عملاقة عن عبور هذا الممر الحيوي وأعادت أخرى توجيه السفن إلى رأس الرجاء الصالح أعلن وزير الدفاع الأميركي إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر لكن مسؤولين في حركة أنصار الله ردوا بالقول: بوسعنا مواجهة اي تحالف يمكن أن تشكله الولايات المتحدة.أما روسيا فأعلنت أنها لن تكون طرفا في العملية التي أعلنها الوزير الأميركي.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في"موريس سليم انتهى بالنسبة الي." هذا ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء اليوم. العبارة التي نقلت عن ميقاتي تؤكد ان الامور ذاهبة نحو التصعيد ببن رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وبالتالي بين ميقاتي و التيار الوطني الحر وجبران باسيل، وذلك على خلفية التعيينات العسكرية .وقد اتت موافقة تسعة عشر وزيرا في جلسة اليوم على قانون تأجيل تسريح الضباط من رتبتي لواء وعماد لتعزز احتمالات التصعيد وتؤكدها، وخصوصا ان التيار الوطني الحر يستعد للطعن بالقانون امام المجلس الدستوري.في الاثناء صدر التقرير المنتظر عن ديوان المحاسبة بشأن الهبة القطرية وسائر الهبات المالية والعينية والاتفاقيات الرضائية التي عقدها الجيش.وقد خلص التقرير، الذي صدر قبل ساعات وتتفرد ال "ام تي في" بنشره، الى اعتبار ان كل التدابير المتخذة من قبل قيادة الجيش مشروعة ومباحة ومبررة وتتناسب مع حجم التحديات الاستثنائية التي يواجهها الوطن. فهل عند وزير الدفاع وجبران باسيل ما يقولانه بعد عن قائد الجيش وعن ادائه؟في المبدأ لا. لكن مع جبران باسيل كل شيء مباح في سبيل الرئاسة , واستعادة المجد المفقود!...=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارصليات من الصواريخ وسعت رقعة النار الفلسطينية مجددا الى تل ابيب، واحرقت كل ادعاءات حكومة النكبات الصهيونية العاجزة عن رفع اي راية نصر وان كانت وهمية ..صليات قالت للصهاينة قادة ومستوطنين، وللمتربصين من الابعدين والاقربين ان المقاومة الفلسطينية ما زالت بخير، وانها حاضرة على الزناد، ومحكمة الامساك بتطورات الميدان، وقادرة على اطلاق الصواريخ من مناطق ادعى الصهاينة انهم سيطروا عليها منذ الايام الاولى لمعركة الابادة الممتدة على مدى اربعة وسبعين يوما ..وعلى مدى مساحة الكيان تسيطر الخيبة على الرأي العام الصهيوني من الاداء العسكري والسياسي، مع اقتناع الجميع خبراء ومتابعين بان رفع الاسقف لدى حكومة الحرب زاد من الازمة، وان تحقيق الاهداف من سابع المستحيلات، فالجنود قتلى وغرقى في رمال غزة، والصواريخ لا تزال تمطر عاصمة الكيان ..اما المواقف والعنتريات التي يمطرها القادة الصهاينة من على المنابر وعبر شاشات الاعلام، فلا محل لها على ارض الواقع التي تهتز تحت حكومة العدو بفعل الخلافات وارتفاع صوت اهالي الجنود الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية، الذين توعدوا بنيامين نتنياهو برفع سقف التحركات ..فيما الحراك السياسي الاميركي والغربي مطوق بالاحتجاجات العالمية ومختنق بقرب الانتخابات الاميركية، وغارق مع الجيش الصهيوني في الميدان الغزي، وتائه في اعالي البحار بفعل الصواريخ اليمنية، ويضرب اخماسا باسداس على وقع تطورات الجبهة اللبنانية ..جبهة اصابت المحتل ككل يوم اصابات مؤكدة ودقيقة، لم يستطع ان يخفيها بقذائفه الفوسفورية للتضليل، فصواريخ المقاومين لاحقت تجمعات الجنود الصهاينة في اكثر من موقع، واوقعت اصابات حضرت لاجلائها الطوافات العسكرية..فيما استحضر المحللون الصهاينة ما سموه بالحزام الامني، الذي كان في جنوب لبنان، وبات اليوم في مستوطنات الشمال كما قال المحلل السياسي الصهيوني ” اوري كروف”، فعشرات المستوطنات قد اخليت ، وحزب الله ليس مرودعا كما قال ...=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيبين اكثرية ممددة واقلية متمردة، ينقسم لبنان اليوم.الاكثرية الممددة، مشكلة من غالبية الطيف السياسي اللبناني، الذي اقر تشريع التمديد في جلسة الجمعة الفائت، واستكملها بالموافقة الضمنية الحكومية عليه اليوم.أما الاقلية المتمردة، فيمثلها من يقف وحيدا مجددا، دفاعا عن الدستور والقانون والأساسيات، التي من دونها لا أمل بقيام دولة.الاكثرية الممددة، لا تمانع الفراغ الرئاسي المستدام، والاقلية المتمردة تسعى الى ملء الفراغ، لكن ليس بالشخص غير المناسب.الاكثرية الممددة، مستفيدة من استنسابية التشريع، والاقلية المتمردة ترفض التشريع لحساب الاشخاص، وبما يخالف المبادئ الاساسية التي يتعلمها اي طالب في السنة الاولى في اي كلية حقوق.الاكثرية الممددة، تمرر اجتماعات حكومية غير دستورية لقاء خدمات وتنفيعات ومخالفات، والاقلية المتمردة ترفع الصوت وتحذر، ولا من يسمع او يجيب.الاكثرية الممددة، اصرت على التجديد لرياض سلامة عام 2017، ليدفع كل لبنان الثمن بعد عامين، وها هي تكرر عادتها السيئة اليوم، مع اختلاف الشخص والموضوع، ليتكبد كل اللبنانيين كل الاثمان في المستقبل القريب.الاكثرية الممددة، لم تسأل عن اصلاح متعثر، ولا عن تدقيق جنائي معرقل، ولا عن اموال مودعين مجهولة المصير، ولا عن ثروات منهوبة، ولا عن ميثاق مكسور، ولا عن نزوح يهدد الكيان، وها هي اليوم تمدد للأزمات، لتمدد لنفسها في حياة الوطن والمواطنين.الجمعة في المجلس النيابي واليوم في الحكومة، تمديد تلو التمديد لأزمة تلو الأزمة. اما الحل، فينتظر اعجوبة، والاعجوبة إما انتفاضة في المكان الصحيح، او صحوة ضمير لدى المعنيين، خير ان تأتي متأخرة، من الا تأتي على الاطلاق...=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيطبول الحرب تقرع في البحر الأحمر، وطبول التهديد تقرع على الجبهة مع لبنان، وجبهة غزة في وضع التقويم لما بعد "اليوم التالي":التجارة العالمية عبر ممر البحر الأحمر، دفعت واشنطن إلى السعي لحشد تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد. وزير الدفاع عقد اجتماعا وزاريا افتراضيا مع الوزراء ورؤساء الأركان وممثلين عن 43 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لمناقشة التهديد المتزايد للأمن البحري.الحوثيون لم يتأخروا في الرد، أحد المسؤولين الحوثيين أعلن أنه "حتى ولو نجحت أميركا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ".في غزة العمليات مستمرة، وتل أبيب تستمر في البحث عن صيغة "اليوم التالي" لأدارة القطاع، وهذه الصيغة لم تتبلور بعد.على مستوى الجبهة مع لبنان، أكثر من سيناريو مطروح، لكن الأساس في كل هذه العملية أن حزب الله يرفض اي مناقشة قبل وقف حرب غزة.في الشأن الحكومي، مجلس الوزراء انعقد لكنه لم يتوصل إلى تعيين رئيس ألاركان، الا أن الاتصالات استمرت حيث التقى النائب وائل أبو فاعور ومستشار رئيس الحزب حسام حرب النائب طوني فرنجيه، فهل هذه المساعي، إذا ما نجحت من شأنها تسهيل عقد جلسة أخيرة لمجلس الوزراء هذه السنة؟في جلسة اليوم وافق تسعة عشر وزيرا على قرار التمديد لقائد الجيش ووقعه رئيس الحكومة، ما يتيح نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ...=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدمنح مجلس الوزراء غلافه الحكومي على قانون التمديد لقائد الجيش، فحصد جوزاف عون توقيع ثمانية عشر وزيرا زائدا واحدا هو الرئيس نجيب ميقاتي.والجلسة التي انهت عسكريتها لناحية التمديد، فتحت دورة قتال سياسية في تعيينات الأركان، فراسلت وزير الدفاع موريس سليم الذي رد بأنه ينتظر نهائية وضع قانون التمديد، ما يؤشر الى تريثه لحين قرار الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر...وجواب وزير الدفاع علق على منظومة دفاع ميرنا الشالوحي، التي ستقرر ما اذا كانت ستمضي بالطعن أمام المجلس الدستوري أم أنها ستخضع هذا التمديد لمناقصات سياسية.ولكن الرئيس ميقاتي الذي قرر التعامل مع سليم عبر المسيرات الورقية، قطع لوزير الدفاع اليافه الوزارية واعلن بدء التعاطي "بالمراسيل" الجوالة.وقال إن رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا.وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، اعتبرت أنه انتهى بالنسبة إلي، والتعاطي معه سيكون رسميا من خلال الكتب وبالكتب، فإن الأركان ستخضع للمساومة نفسها.ولكن الاشتراكي قرر فتح خط عسكري ومناقشة هذا الملف مع تيار المردة، فزار وفد من وائل أبو فاعور وحسام حرب منزل النائب طوني فرنجية على أن يعقد اجتماع ثان مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في اطار استكمال الجولة التي يقوم بها الحزب الاشتراكي على الاحزاب السياسية هنا حرب أركان..وعلى مياه البحر الاحمر، الحرب تمشي على سطح الماء وقوامها أركان دولية إقليمية دخل اليها الحرس الثوري الايراني بالطرود الثقيلة فمع اطلاق عملية "حارس الازدهار" تخوض واشنطن مع تسع دول أخرى معركة قالت إنها لضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي، اذ اعتبر وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن أن تصعيد الحوثيين يهدد التدفق الحر للتجارة وينتهك القانون الدولي وعبارة انتهاك القانون الدولي تحديدا هي التي تنطبق على اسرائيل بكل مندرجاتها.وقد طبقتها تل ابيب في حربها على غزة وقتل الاطفال واستهداف مقرات اللاجئين التابعة للمنظمات الدولية،وقدمت إسرائيل في سبعين يوما نموذجا طبق الاصل عن الإنتهاكات بحق الانسانية.ولكن واشنطن لم تعترف بذلك، وحملت عشر دول الى تحالف مائي سيكون في مواجهة حرب اليمن على السفن وفي أول مواجهة من نوعها قال علي شمخاني مسشار المرشد الايراني، إن انضمام أي بلد للائتلاف الأميركي لمواجهة الحوثييين سيعد مشاركة مباشرة في جرائم الكيان الصهيوني وتكتسب تصريحات شمخاني أهميتها من وصفه مهندس العلاقات الايرانية - العربية والتي تشهد حتى اليوم على اعلى تنسيقها.وهذه المرة لم تكتف ايران بالتصريح والتلميح، واتخذت قرار الغوص في عمق البحر الاحمر وسد ابواب المندب، معلنة تشكيل قوة بحرية قوامها خمسة وخمسون ألف عنصر ستنشط في البحار، وانشأت قوات الباسيج زوارق كبيرة بما يكفي للوصول إلى تنزانيا بحسب الاعلان الرسمي.وقال الحرس الثوري إن التالية هي إنشاء قوات التعبئة البحرية المزودة بصواريخ من عيار 107 ميليمتر والمشهد البحري بات على هذه الصورة يحمل امواجا عالية : باسيج وحرس ثوري وحوثيون في مقابل عشر دول انضوت ضمن تحالف حارس الازدهار..فأي ازدهار سيكون عليه بحر تلون بدم غزة الاحمر؟وفي رياح عكسية لقرقعة طبول البحار، يدرس مجلس الامن منذ ساعات مشروع قرار اماراتيا يطرح تعليقا عاجلا للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الانسانية في غزة، وقد حرصت الامارات على صياغة تمشي بها بين النقاط لنجاح الاقتراح وتفادي الفيتو الاميركي.واما في مسار المعركة داخل غزة فإن نتائجها دفعت اسرائيل حتى الساعة الى طرق باب التفاوض لتبادل الاسرى مهما كان الثمن عاليا وبالمهلة الزمنية المتاحة في الهدنة.. سيتسنى لاسرائيل احصاء خسائرها.