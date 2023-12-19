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لبنان

4 صواريخ انفجرت فوق بلدة لبنانيّة... إليكم ما يجري عند الحدود الجنوبيّة الآن

Lebanon 24
19-12-2023 | 15:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق صافرات الانذار في مستوطنة يفتاح، عند الحدود مع لبنان.
 
 
وأضافت أنّ 4 صواريخ أطلقتها القبة الحديديّة انفجرت فوق بلدة بليدا الجنوبيّة.
 
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