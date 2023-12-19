4 صواريخ انفجرت فوق بلدة لبنانيّة... إليكم ما يجري عند الحدود الجنوبيّة الآن

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق صافرات الانذار في مستوطنة يفتاح، عند الحدود مع لبنان.

وأضافت أنّ 4 صواريخ أطلقتها القبة الحديديّة انفجرت فوق بلدة بليدا الجنوبيّة.