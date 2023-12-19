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لبنان

بعد استشهاد مواطن في الجنوب... كيف ردّ "الحزب" على إسرائيل؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 15:41
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه قصف مستوطنة  يفتاح بالقذائف المدفعية، وحقّق إصابات مؤكدة، ردا على قيام العدوّ الاسرائيليّ بالاعتداء على المدنيين واستشهاد المواطن ‌حسين علي بركات.
 
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وأكّد "الحزب" أنّ "المقاومة الاسلامية" لن تتهاون على الاطلاق في المسّ بالمدنيين".
 
 
 
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