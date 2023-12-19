الجيش يداهم منازل مطلوبين.. وهذا ما ضبطه

أشارت قيادة الجيش إلى أنه "بتاريخ 19 / 12 /2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقتَي المرح ومرجحين - الهرمل، وضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة وذخائر حربية"، مؤكدة أن "المضبوطات سلُمت وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

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