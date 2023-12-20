إشكال تطور إلى اشتباك مسلح.. هذا ما حصل ليلا في عكار

وقع اشكال ليلا في منطقة جسر عرقا في عكار بين شبان تطوّر لاحقاً الى اشتباك مسلح بين الطرفين نتج عنه وقوع جريح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وشهدت المنطقة حالة من التوتر.





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