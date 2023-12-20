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لبنان

إشكال تطور إلى اشتباك مسلح.. هذا ما حصل ليلا في عكار

Lebanon 24
20-12-2023 | 00:14
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وقع اشكال ليلا في منطقة جسر عرقا في عكار بين شبان تطوّر لاحقاً الى اشتباك مسلح بين الطرفين نتج عنه وقوع جريح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وشهدت المنطقة حالة من التوتر.

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عكار

اشتباك

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