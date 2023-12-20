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لبنان

العاصفة "الطوفانية" اقتربت.. احذروا يومي الجمعة والسبت!

Lebanon 24
20-12-2023 | 00:42
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان المنخفضات المسيطرة فوق البحر المتوسط، يبدأ تأثيرها على لبنان ليل الخميس مع امطار متفرقة تتحوّل بسرعة الى غزيرة، مصحوبة بالصواعق وحبات البرد، وتشتد سرعة الرياح لتلامس 85 كم في الساعة في الجنوب والشمال و 75 كم في الساعة في وسط لبنان ساحلاً و جبلاً، فيتحوّل المنخفض الى عاصفة طوفانية، تترافق مع تدني بدرجات الحرارة وتتساقط الثلوج فوق 1900 متر، لتلامس 1600 -1700 أثناء الذروة.
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وحذر خنيصر انه بسبب الامطار الطوفانية المرتقب ان تضرب لبنان يومي الجمعة والسبت، 22 و 23 كانون الأول، ثمة خطر كبير من تشكل السيول والفيضانات والبحيرات على الطرقات في المناطق الساحلية من شكا باتجاه البترون وجبيل وجونية وبيروت وصولا الى صيدا وصور، المناطق المتنية ساحلا وجبلاً، كسروان (ساحلاً وجبلاً) بشري ، النبطية، جزين ومرجعيون وبنت جبيل.

كما ستشهد الجبال فوق الـ 2100 متر تراكمات ثلجية ملحوظة، وخطر تشكل عواصف رعدية وصواعق وتمدد للعواصف الكهربائية وهذا ما يُسمى ب Surge thunderstorms، بنسبة 90%، بحسب خنيصر .

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