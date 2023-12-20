غارات عنيفة وتحليق لمسيرة اسرائيلية... إليكم آخر تطورات الجنوب!

استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية جنوبي لبنان ومستعمرة المطلة بصاروخين من الأراضي اللبنانية وقذيفة مدفعية معادية على تل نحاس، كما سجل تحليق لمسيرة اسرائيلية نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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الى ذلك، شن الطيران الحربي الاسرائيلي اكثر من غارة استهدفت بلدتي عين ابل وبنت جبيل ومنطقة حرشية، ونفذ 6 غارات على الحدب والراهب في بلدة عيتا الشعب، كما تعرضت أطراف الناقورة واطراف الجنوبية لبلدة يارون لقصف مدفعي معادٍ، وسقطت قذيفتين اسرائيليتين على اطراف حديقة ايران في مارون الراس.

وخيمت الأجواء المتوترة والحذرة صباحًا على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بعد ليل ساخن من القصف الاسرائيلي ضد المناطق المحررة. واستهدف سهل مرجعيون وتلة الحمامص واطراف الخيام وكفركلا، وهذا الهدوء خرقه بشكل شبه متواصل لطائرات الاستطلاع التجسسية نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والعرقوب استمر حتى الفجر. وكانت هذه الطائرات تصل في تحليقها إلى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح وخاصة فوق المنطقة الواقعة بين مرتفعات جبل برغز وتلال الاحمدية عرمتى وجبل صافي في القطاع الغربي.

وخلال الليل الفائت وحتى صباح اليوم، أطلق العدو الاسرائيلي القنابل الحارقة والضوئية على جبل اللبونة وجبل العلام.

وازدادت حركة النزوح من القرى التي تتعرض للقصف اليومي، في اتجاه المناطق الآمنة وبخاصة مدينة صور حيث بلغ عدد النازحين المسجلين في ادارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور اكثر من 24 ألف نازح، من غير النازحين الذين لم يسجلوا في البلديات.

وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون أن القصف المدفعي المعادي ليلا استهدف اطراف بلدة حولا - وادي السلوقي، والأطراف الشرقية لبلدة بليدا.