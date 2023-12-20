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لبنان

هل تبت الحكومة ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-12-2023 | 01:15
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أكدت اوساط أكاديمية معنية أن ملف التفزغ في الجامعة اللبنانية قيد الانجاز، حيث تقوم رئاسة الجامعة باعداد اللوائح باسماء الاساتذة المقترحين وفق معايير اكاديمية وادارية واضحة تمهيدا لرفعه إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ومن ثم احالته على مجلس الوزراء.
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ووفق المعلومات فان هذا الملف سيأخذ طريقه الى الاقرار مطلع العام المقبل، في ظل اصرار رئيس الحكومة على انجازه لاعطاء دفع جديد للجامعة اللبنانية ومتابعة شؤون الجامعة أكاديميا واداريا.
وبحسب الاوساط الاكاديمية ذاتها فان رئاسة الجامعة قامت بتقسيم ملف التفرغ الى ثلاث دفعات لثلاث سنوات يستحق كل من يُدرج اسمه التفرغ، ويتضمن الملف الأول بين 800 و1100 استاذ يتحقق فيه شبه توازن طائفي، فيما الملف الثاني بين 300 و400، والثالث بالعدد نفسه، ليتفرغ 1800 استاذ في الجامعة. أما الاساتذة الباقون وعددهم 1500، فقسم منهم بلا نصاب، والقسم الآخر تعاقد أخيراً، ستسري عليهم وفق صيغة قانونية عقود المشاهرة التي تسمح بالقبض الشهري مع تعويض نهاية الخدمة، وهذا يتطلب تأمين مصادر تمويل، كما تأمين الأموال لملف التفرغ".


المصدر: لبنان 24

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