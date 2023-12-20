نصيحة من "حزب الله" لهذا الطرف!

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كشفت مصادر مُطلعة أنَّ حركة "حماس" في لبنان، سعت خلال الأيام القليلة الماضية إلى تكثيف إتصالاتها مع جهاتٍ لبنانية عديدة بُغية طمأنةِ مختلف الأفرقاء عن أنَّ دورها سيبقى تحت جناح الدَّولة اللبنانية .ووفقاً للمعلومات، فإنَّ بعض الزيارات التي قام بها مسؤولو الحركة في لبنان مؤخراً، ارتبطت بالتأكيد على الإلتزام بما يريده اللبنانيون في بلدهم، لاسيما خلال أحداث الجنوب الدائرة بين "حزب الله" وإسرائيل منذ 8 تشرين الأوّل الماضي.وذكرت المصادر أنَّ "حزب الله" تابع كافة التحركات التي قامت بها "حماس" لـ"طمأنة الداخل"، خصوصاً بعدما أعلنت في وقتٍ سابق من هذا الشهر إطلاق ما يُسمى بـ"طلائع طوفان الأقصى".وبحسب المصادر عينها، فإنّ الحزب وعبر قنواته الخاصة، أسدى نصيحة غير مباشرة لـ"حماس" بضرورة طمأنة اللبنانيين وجميع الأفرقاء من أنَّ خياراتها واضحة سياسياً وعسكرياً، وأنّ لبنان ليس ساحة معركة بالنسبة لها أو بمثابة مُنطلقٍ لوجود عسكري خاص بها.