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لبنان

وفاة الوزير والنائب السابق محمد يوسف بيضون

Lebanon 24
20-12-2023 | 01:39
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توفي الوزير والنائب السابق والرئيس الفخري للجمعية الخيرية الإسلامية العاملية محمد يوسف بيضون.
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تعازي ووفيات

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