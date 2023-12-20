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لبنان

احذروا.. لا تسلكوا نفقي فينيسيا وصائب سلام اليوم هذا ما سيجري

Lebanon 24
20-12-2023 | 02:05
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

 

بناء على طلب رئيس دائرة السير في بلدية بيروت مؤازرته لإغلاق نفقي فينيسيا وصائب سلام بتاريخ اليوم 20-12-2023 بسبب أعمال تنظيف.
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ستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور السير:

-       نفق فينيسيا: من الساعة 8,30 لغاية الساعة 12,30 على المسلكين بالتتالي.

-       نفق صائب سلام: من الساعة 12,30 لغاية الساعة 14,30 على المسلكين بالتتالي.

وسيتم تحويل السير إلى جانبي النفقين.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. 
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