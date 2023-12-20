الدولار يُعاود ارتفاعه بعد استقرار: هل بدأ العمل بمنصة "بلومبرغ"؟

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة ارتفاعا ملحوظا في اليومين الماضيين حيث وصل إلى 89800 ألف ليرة قبل ان يعاود انخفاضه إلى 89700، وذلك بالتزامن مع كلام عن إلغاء مصرف لبنان سعر صرف منصة صيرفة البالغ حالياً 85500 ليرة للدولار والمتوقفة منذ تموز الماضي واعتماد سعر الصرف في السوق الفعلية (أو الموازية) والبالغ اليوم 89500 ليرة، ما أثار تساؤلات عن علاقة هذا الأمر بارتفاع سعر الدولار.في هذا الإطار، كشف خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "ارتفاع سعر صرف الدولار سببه بدء العمل بطريقة غير رسمية بمنصة "بلومبرغ".ولفت إلى انه "أصبح على عاتق منصة "بلومبرغ" حاليا تسعير الدولار أي موازنة الكميات المعروضة مع الكميات المطلوبة وتحديد السعر الوسطي او المناسب للدولار بيعا وشراء"، مشيرا إلى ان "هذا الأمر يُلزم المصارف والصيارفة "فئة أولى" على حد سواء التعاطي مع المنصة تحت إشراف مصرف لبنان".وتابع الخبير الاقتصادي: "اللافت في الأمر ان بدء العمل بمنصة بلومبرغ "خلف الكواليس" يتقاطع مع الإعلان غير الرسمي من قبل مصرف لبنان بأنه سيتم إلغاء التعميم رقم 151 وبالتالي لا دولارات على سعر الـ 15 ألف ليرة ما يعني ان الأمور ذاهبة باتجاه توحيد سعر الصرف على ان تبقى الودائع التي كانت تُحرر بواسطة هذا التعميم عالقة بانتظار إيجاد حل لها".ورأى انه "بمجرد بدء عمل المنصة ارتفع سعر صرف الدولار ووصل منذ يومين إلى حدود الـ 90 ألف ليرة"، مشددا على انها "تعمل خلف الكواليس بانتظار الإعلان عن ذلك رسمياً وعن كيفية تحريك آليات سوق الصرف والعرض والطلب إضافة إلى كيفية تعاطي المصارف والصيارفة مع هذا الأمر".