شهيدان جديدان لحزب الله.. هذه هويتهما

نعى حزب الله الشهيد حسن علي إبراهيم "أبو هادي" من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى على طريق القدس.

كما نعى الحزب الشهيد وسام حيدر مرتضى "علي أبو الحسن" من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".