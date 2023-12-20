جريمة مروعة في البقاع.. ذبح طليقته أمام ابنهما ثم انتحر!

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استفاقت بلدة غزة في البقاع الغربي على جريمة مروعة ووحشية ذهب ضحيتها رجل سوري وطليقته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات الاولية فان الرجل قام بذبح طليقته ثم اقدم على الانتحار بواسطة مسدس حربي، علما ان لديهما 3 أطفال.وفي تفاصيل الجريمة المروعة، قام الزوج باستدراج طليقته إلى مزرعة يعمل فيها وهي أتت برفقة ابنهما الصغير بعدما أرسلت باقي الأولاد إلى المدرسة، وقام بذبحها أمام ابنهما وزوجته الحالية ثم أقدم على الانتحار.