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لبنان

خلال دردشة.. ماذا قال مسؤول سياسي عن "التيار"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-12-2023 | 03:40
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خلال دردشةٍ مع بعض الصّحافيين، علّقت شخصيّة سياسيّة ضمن "الثنائي الشيعي" على خطوة خروج نواب "حزب الله" من جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي والتي شهدت على التمديد للقادة الأمنيين.
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وأشار ذاك المسؤول إلى أنّ تلك الخطوة حصلت وكانت واضحة وعلنية، وفيها تأييد لموقف "التيار الوطني الحر" الرافض لخطوة التمديد، وأضاف: "أكثر من ذلك ماذا عسانا أن نفعل؟ الخروج من الجلسة لا يكفي؟ شو بدنا نعملو للتيار بعد؟".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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