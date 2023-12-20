خلال دردشة.. ماذا قال مسؤول سياسي عن "التيار"؟

خلال دردشةٍ مع بعض الصّحافيين، علّقت شخصيّة سياسيّة ضمن "الثنائي الشيعي" على خطوة خروج نواب "حزب الله" من جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي والتي شهدت على التمديد للقادة الأمنيين.

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