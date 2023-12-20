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لبنان

البزري أسف للتبريرات التي أعطيت لسحب ملف جمع النفايات

Lebanon 24
20-12-2023 | 03:40
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أسف النائب عبد الرحمن البزري، في بيان، "للمبررات التي أعطيت لسحب ملف جمع النفايات في إتحاد بلديات صيدا - الزهراني من جدول أعمال مجلس الوزراء، لأنه كان من المفترض بالحكومة أن تشير إلى توفر الاعتمادات في الصندوق البلدي المستقل. لكن مبرر إرتفاع الأسعار الذي أشار إليه الوزير لا يبدو في موقعه الصحيح، إذ أننا نذكر معاليه أن هناك العديد من البلديات والإتحادات التي تدفع أسعارا أعلى لجمع نفاياتها عبر مجلس الإنماء والأعمار".  
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واعتبر ان "موقف الحكومة ناجم عن عدم المعرفة الحقيقية في الواقع البيئي والمعاناة البيئية التي تعيشها المدينة وأهلها، منذ اعوام عديدة والتي لن نسمح باستمرارها لأن صيدا تحملت أعباء بيئية كبيرة وكثيرة وهي تعيش في ظروف صعبة وفي إهمال مستمر خدماتي وبيئي".
وختم داعيا وزير البيئة، "وهو المعني الأساسي بالملف، إلى التدخل الفوري والإشارة إلى خطورة الوضع في المدينة ومحيطها من أجل إعادة تفعيله بالسرعة القصوى، وإلا سيكون للمدينة وقواها وفاعلياتها ومجتمعها الأهلي والمدني موقف صريح وواضح".
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