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لبنان
بأقل من 24 ساعة.. "المعلومات" تكشف هوية قاتل وتوقفه في النبطية
Lebanon 24
20-12-2023
|
04:29
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أعلنت المديريّة العامّـة لقـوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّـة انه بتاريخ ١١-١٢-٢٠٢٣، تم إحضار إلى إحدى المستشفيات في محلة النبطية المدعو (ب. ن.، من مواليد عام ١٩٨٥، سوري) مصاباً بضربات على رأسه، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.
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على الأثر، كُلِّفَت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية القاتل.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات وفي خلال ساعات إلى تحديد هوية المشتبه فيه بتنفيذ جريمة القتل، ويدعى:
- ف. ل. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري)
بتاريخ ١٢-١٢-٢٠٢٣ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة وبأقل من 24 ساعة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في بلدة زوطر قضاء النبطية.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على ضرب الضحية على رأسه أثناء نومه بواسطة عصا خشبية وذلك بسبب وجود علاقة عاطفية سابقة بينه وبين زوجة المغدور، أدّت إلى خلافات حادة بينهما.
وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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