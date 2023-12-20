حادث سير مروّع... السيارة تضرّرت بشدّة وهكذا تمّ إنقاذ الجريح (صور)

أنقذ عناصر من الدفاع المدني جريحاً من داخل سيارته، باستعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية جراء تعرضه لحادث سير وقع في عاليه.

وقد تولت جهات أخرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.