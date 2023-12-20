Advertisement

لبنان

الجيش تسلّم الشحنة الرابعة من هبة الوقود القطرية

Lebanon 24
20-12-2023 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1143302-638386719298028902.jpg
Doc-P-1143302-638386719298028902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تسلّم الجيش اللبناني الشحنة الرابعة من هبة الوقود القطرية. تهدف هذه الهبة التي قدمتها دولة قطر مشكورة إلى دعم الجيش وتمكينه من مواجهة المرحلة الراهنة وتحدياتها المتزايدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير قطر بعد زيارته قائد الجيش: الدعم القطري للبنان مستمر
lebanon 24
20/12/2023 14:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يتسلمّ الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية
lebanon 24
20/12/2023 14:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية (الجزيرة)
lebanon 24
20/12/2023 14:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل عسكريّ بارز في الجيش الإسرائيليّ... ما هي رتبته؟
lebanon 24
20/12/2023 14:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

قطر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:55 | 2023-12-20
03:00 | 2023-12-20
07:01 | 2023-12-20
06:57 | 2023-12-20
06:54 | 2023-12-20
06:54 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24