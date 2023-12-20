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لبنان

طبيبها أدلى بإفادة كاذبة.. ما جديد قضية الطفلة صوفي مشلب؟

Lebanon 24
20-12-2023 | 05:54
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ختمت القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادين نجم المحاكمة في دعوى الطفلة صوفي مشلب في وجه طبيب الاعصاب غسان حميمص بجرم الادلاء بإفادة كاذبة امام القضاء.

 وحددت تاريخ اصدار الحكم في القضية في 28/2/2024.
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وقدمت الجهة المدعية مذكرة بمثابة مرافعة بوكالة المحاميين أيمن جزيني وجورج خوري.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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