خبرٌ عاجل عن الكهرباء.. كم ساعة سيأتيكم التيار يومياً؟

عُلِمّ أنهُ تمّ إطفاء معمل دير عمار في منتصف ليل أمس بسبب نفاد مادة الفيول أويل وتأخر وصول الباخرة، التي يتوقع قدومها إلى لبنان يوم 28 الجاري.

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وفي انتظار وصول الباخرة، فإن التقنين سيطال جميع المناطق التي تتغذى من دير عمار.



إلى ذلك، قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنَّ المعمل الحراريّ الوحيد الذي يغذي الشبكة الكهربائية حالياً هو الزهراني وذلك بالإضافة إلى المعامل الكهرومائية الأخرى.



ولفتت المصادر إلى أنَّ مُعدل التغذية على الشبكة حالياً هو ما دون الـ300 ميغاواط، ما يشير إلى أنّ معدل ساعات الكهرباء يومياً سيتناقص إلى ما دون الـ3 ساعات.



وأوضحت المصادر عينها إنَّه تم تقاسم كميات من الفيول بين معملي الزهراني ودير عمار، مشيرة إلى أنّ الزهراني يستخدم الكميات الموجودة لديه بينما دير عمار يحتفظ بالمخزون الموجود لديه ريثما يخرج معمل الزهراني عن الخدمة.



وذكرت المصادر أن تلك الخطوة هدفها إطالة مدة التغذية وتجنيب الشبكة أي إنهيار لاسيما خلال فترة الأعياد، وأضافت: "لا معلومات حالياً عن موعد مجيئ بواخر فيول إضافيّة، لكن المخزون المتوفر حالياً نعمل به وفق آليات دقيقة واستثنائية".



وكانت مؤسسة "كهرباء لبنان" أعلنت في بيان لها، أمس الثلاثاء، إتخاذ "إجراءات احترازية إضافية للمحافظة على التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة للمرافق الحيوية الأساسية (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، الجامعة اللبنانية، السجون...) إلى حين توريد شحنة الغاز أويل المخصصة لشهر كانون الأول 2023 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان".