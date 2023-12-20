Advertisement

لبنان

خبرٌ عاجل عن الكهرباء.. كم ساعة سيأتيكم التيار يومياً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-12-2023 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1143323-638386749683120677.jpg
Doc-P-1143323-638386749683120677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلِمّ أنهُ تمّ إطفاء معمل دير عمار في منتصف ليل أمس بسبب نفاد مادة الفيول أويل وتأخر وصول الباخرة، التي يتوقع قدومها إلى لبنان يوم 28 الجاري.
Advertisement

وفي انتظار وصول الباخرة، فإن التقنين سيطال جميع المناطق التي تتغذى من دير عمار.

إلى ذلك، قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنَّ المعمل الحراريّ الوحيد الذي يغذي الشبكة الكهربائية حالياً هو الزهراني وذلك بالإضافة إلى المعامل الكهرومائية الأخرى.

ولفتت المصادر إلى أنَّ مُعدل التغذية على الشبكة حالياً هو ما دون الـ300 ميغاواط، ما يشير إلى أنّ معدل ساعات الكهرباء يومياً سيتناقص إلى ما دون الـ3 ساعات.

وأوضحت المصادر عينها إنَّه تم تقاسم كميات من الفيول بين معملي الزهراني ودير عمار، مشيرة إلى أنّ الزهراني يستخدم الكميات الموجودة لديه بينما دير عمار يحتفظ بالمخزون الموجود لديه ريثما يخرج معمل الزهراني عن الخدمة.

وذكرت المصادر أن تلك الخطوة هدفها إطالة مدة التغذية وتجنيب الشبكة أي إنهيار لاسيما خلال فترة الأعياد، وأضافت: "لا معلومات حالياً عن موعد مجيئ بواخر فيول إضافيّة، لكن المخزون المتوفر حالياً نعمل به وفق آليات دقيقة واستثنائية". 

وكانت مؤسسة "كهرباء لبنان" أعلنت في بيان لها، أمس الثلاثاء، إتخاذ "إجراءات احترازية إضافية للمحافظة على التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة للمرافق الحيوية الأساسية (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، الجامعة اللبنانية، السجون...) إلى حين توريد شحنة الغاز أويل المخصصة لشهر كانون الأول 2023 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان".

للإطلاع على البيان كاملاً.. إضغط هنا

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:55 | 2023-12-20
03:00 | 2023-12-20
07:01 | 2023-12-20
06:57 | 2023-12-20
06:54 | 2023-12-20
06:54 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24