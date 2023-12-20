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لبنان

إطلاق نار في طرابلس... تضرّر "بسطة" وسيارات

Lebanon 24
20-12-2023 | 06:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على "بسطة" عائدة للمدعو ا.ع، في محلة مشروع محرم، في طرابلس.
 
وقد تضرّرت "البسطة" وبعض السيارات، فيما فرّ مطلقو النار إلى جهّة مجهولة.
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