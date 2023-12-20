إطلاق نار في طرابلس... تضرّر "بسطة" وسيارات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على "بسطة" عائدة للمدعو ا.ع، في محلة مشروع محرم، في طرابلس.

وقد تضرّرت "البسطة" وبعض السيارات، فيما فرّ مطلقو النار إلى جهّة مجهولة.

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