هل ستتوسع الحرب؟ مسؤول بارز في "حزب الله" يكشف!

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وأكّد قاسم أنّه بحسب كل الأدلة الموجودة في ميدان القتال في قطاع غزَّة، والمواجهات العنيفة والقوية التي أربكت الاحتلال الإسرائيلي بعد تجاوز "70 يوماً على بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي"، فإنّ المقاومة على درجة عالية من الجهوزية والحركة وقدرة الاستمرار.



واعتبر قاسم أنَّ قدرة المقاومة على الاستمرار هي "قدرة حقيقية، والصمود هو العنوان الأساسي ولا خيار آخر"، مُشيراً إلى أنّه هناك تصميم بالاستمرار حتى النصر". قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في مقابلةٍ مع وكالة "مهر" الإيرانية، إنّ النتيجة التي ستتحقّق للحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة ستكون "نصراً للمقاومة والشعب الفلسطيني المجاهد المضحي المعطاء"، مؤّكداً أنّ فشلاً ذريعاً سيكون للعدو الإسرائيلي الذي وضع أسقفاً عالية لأهدافه.وأكّد قاسم أنّه بحسب كل الأدلة الموجودة في ميدان القتال في قطاع غزَّة، والمواجهات العنيفة والقوية التي أربكت الاحتلال الإسرائيلي بعد تجاوز "70 يوماً على بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي"، فإنّ المقاومة على درجة عالية من الجهوزية والحركة وقدرة الاستمرار.واعتبر قاسم أنَّ قدرة المقاومة على الاستمرار هي "قدرة حقيقية، والصمود هو العنوان الأساسي ولا خيار آخر"، مُشيراً إلى أنّه هناك تصميم بالاستمرار حتى النصر".

وتحدث نائب الأمين العام لـ"حزب الله" عن احتمالات توسّع الحرب وتداعيات الأحداث الإقليمية، فلفت إلى أنّه ضمن الظروف الحالية لازال هناك احتمالٌ لتوسع الحرب"، مضيفا: "لا نستطيع تحديد الوقت المحدد أو الظروف التي ستؤدي إلى اتساع المواجهة، والأمر يتعلق بالساحة العسكرية وقادة المقاومة.



ولفت الشيخ قاسم إلى أنّ الخسائر العسكرية الإسرائيلية عند الجبهة مع لبنا كثيرة، قائلاً إنّ "الحديث الحصري اليوم هو حديث المواجهة في الميدان وقتال العدو الإسرائيلي في الجنوب لصد اعتداءاته ونواياه وقراراته التوسعية"، مؤكّداً أنّه لا تنفع لا التهديدات ولا أيّ تصريحات تُطلق من هنا وهناك. (الميادين نت)