وزير العدل بحث وسفير المانيا الجديد في استمرار التعاون القضائي

استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري السفير الألماني كورت جورج شتوكل شتيلفريد، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية في لبنان.



وبعد اللقاء، قال الوزير الخوري: "لقد استقبلتُ السفير شتيلفريد في زيارة تعارف، وهو أبدى استعداد بلاده للتعاون المشترك، كما أبدينا من جانبنا الاستعداد نفسه، وقد تطرّق البحث الى الفترة السابقة التي شهدت تعاوناً مهماً وإيجابياً مع السفارة الألمانية، آملين أن يستمر هذا التعاون ومساعدة لبنان على قدر الإمكان، خصوصاً في المجال القضائي".

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