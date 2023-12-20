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لبنان

إطلاق نار كثيف في عين الحلوة.. ما القصّة؟

Lebanon 24
20-12-2023 | 06:54
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أفادت المعلومات عن سماع إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، ظهر اليوم الأربعاء.

وفي السياق، قالت مصادر ميدانية في المخيم إنه ما من حدثٍ أمنيّ هناك، موضحة أنَّ إطلاق النار سببه حفل زفاف قرب إحدى عيادات وكالة "الأنروا". 
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