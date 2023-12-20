إطلاق نار كثيف في عين الحلوة.. ما القصّة؟

أفادت المعلومات عن سماع إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، ظهر اليوم الأربعاء.



وفي السياق، قالت مصادر ميدانية في المخيم إنه ما من حدثٍ أمنيّ هناك، موضحة أنَّ إطلاق النار سببه حفل زفاف قرب إحدى عيادات وكالة "الأنروا".

Advertisement وفي السياق، قالت مصادر ميدانية في المخيم إنه ما من حدثٍ أمنيّ هناك، موضحة أنَّ إطلاق النار سببه حفل زفاف قرب إحدى عيادات وكالة "الأنروا".