بهاء الحريري بارك لامير الكويت الجديد اداء اليمين الدستورية وهنأ السيسي

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كتب بهاء الحريري عبر منصة "اكس":" ‏نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق لما فيه خير ومصلحة وازدهار دولةالكويت‬ الشقيقة والأمة العربية".وكتب في منشور ثان:" نتقدم بأحر التهاني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، ونتمنى له قيادة مصر‬⁩ دائماً نحو الاستقرار والنجاح، وللشعب المصري الشقيق كل الخير والسلام".