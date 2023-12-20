Advertisement

لبنان

بهاء الحريري بارك لامير الكويت الجديد اداء اليمين الدستورية وهنأ السيسي

Lebanon 24
20-12-2023 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1143351-638386781746983338.jpg
Doc-P-1143351-638386781746983338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 كتب بهاء الحريري عبر منصة "اكس":" ‏نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق لما فيه خير ومصلحة وازدهار دولةالكويت‬ الشقيقة والأمة العربية".
Advertisement

وكتب في منشور ثان:" نتقدم بأحر التهاني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، ونتمنى له قيادة مصر‬⁩ دائماً نحو الاستقرار والنجاح، وللشعب المصري الشقيق كل الخير والسلام".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:55 | 2023-12-20
05:00 | 2023-12-20
09:38 | 2023-12-20
09:23 | 2023-12-20
09:10 | 2023-12-20
08:48 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24