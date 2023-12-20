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لبنان

عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة

Lebanon 24
20-12-2023 | 07:32
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صدر عن نقابة الصحافة، بيان حدد عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأسٍ السنة الميلادية. وجاء فيه :

"لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، يتوقف العمل في الصحف يومي الاحد والاثنين الواقع فيهما 24 و25 كانون الاول 2023. كما يتوقف العمل ايضا يومي الاحد 31 كانون الاول 2023 والاثنين الاول من كانون الثاني 2024، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان.
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